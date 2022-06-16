Правительство Чехии одобрило новую партию военной помощи Украине на сумму свыше 8 миллионов крон (350 тысяч долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.

Киеву планируется направить боеприпасы и средства противохимической защиты.

Премьер-министр республики Петр Фиала напомнил, что Чехия одной из первых стала оказывать военную помощь Украине. Уже была поставлена тяжелая боевая техника.

Прага направила Киеву военных материалов на сумму, превышающую 3,5 миллиарда крон (146 миллионов долларов).

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.