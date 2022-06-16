Навыки украинских артиллерийских подразделений на порядок выше, чем у российских военных. ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли

По его словам, армия России хотя и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, однако просто наносит массированные удары по мирным городам.

— Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане, — указал Марк Милли.

Генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее:

— Украинцы ведут бои очень эффективно, как за счет применения тактики, так и ведения огня, а также маневров, — заявил он.