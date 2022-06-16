Навыки украинских артиллерийских подразделений на порядок выше, чем у российских военных. ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя.
Как сообщает «Укринформ», об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли
По его словам, армия России хотя и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, однако просто наносит массированные удары по мирным городам.
— Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане, — указал Марк Милли.
Генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее:
— Украинцы ведут бои очень эффективно, как за счет применения тактики, так и ведения огня, а также маневров, — заявил он.
Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко, который занимался обороной Николаева в феврале-марте 2022 года, убежден, что ВСУ смогут полностью деоккупировать Донбасс и вернуть контроль над Крымом, если Украина получит необходимое вооружение.
Навыки украинских артиллерийских подразделений на порядок выше, чем у российских военных. ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя.
Как сообщает «Укринформ», об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли
По его словам, армия России хотя и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, однако просто наносит массированные удары по мирным городам.
— Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане, — указал Марк Милли.
Генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее:
— Украинцы ведут бои очень эффективно, как за счет применения тактики, так и ведения огня, а также маневров, — заявил он.
Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко, который занимался обороной Николаева в феврале-марте 2022 года, убежден, что ВСУ смогут полностью деоккупировать Донбасс и вернуть контроль над Крымом, если Украина получит необходимое вооружение.