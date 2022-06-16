Генерал-майор Дмитрий Марченко, который занимался обороной Николаева в феврале-марте 2022 года, убежден, что ВСУ смогут полностью деоккупировать Донбасс и вернуть контроль над Крымом, если получит необходимое вооружение.

Об этом он сказал в интервью изданию «Крым.Реалии».



— Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. У нас появился шанс, которого не было за всю историю Украины. У нас есть темп, у нас есть желание. Просто дайте нам немножко вооружения, и мы это сделаем, — отметил Дмитрий Марченко.

Боевой генерал подчеркнул, что Украина должна вернуть свои земли и на чужие территории она не претендует.

— Крым — это Украина, Крым — это наша земля. И там есть люди, которые верят, что мы туда вернемся. И то, что Медведем заявляет «ай-яй-яй», нет, Крым — это не Россия. То, что вы там забрали, провели фейковый референдум — это не значит, что это ваша страна. Мы не идем на Восток, не идем на Таганрог, мы идем на свою землю, мы забираем свое, мы не забираем чужое — оно не ваше, — добавил он.

Напомним, Дмитрий Марченко также сообщил, что Украина ударит по Керченскому мосту, как только получит нужное для этого вооружение.