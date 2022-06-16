В Харьковской области по инициативе СБУ арестовали активы российских компаний на 40 миллионов гривен - речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

— Двое из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины. Остальные двое – занимаются оптово-розничной торговлей в Украине, – говорится в сообщении.

По решению Киевского районного суда Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.

В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), добавили в СБУ.

— СБУ продолжает исследовать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 209 УКУ (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах). Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры, — отметили в ведомстве.

Напомним, Национальная полиция Украины заблокировала вывод имущества около 7 тысячам компаний, которые так или иначе связаны с Россией.