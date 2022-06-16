Западноевропейские государства, такие как Франция или Германия, не видят Украину членами НАТО из-за войны и страха перед Россией.

Об этом в интервью Европейской правде заявил председатель правления Центра оборонных стратегий и экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

— Они боятся России, постоянно говорят нам, что боятся эскалации даже обычным, конвенционным оружием – хотя и не могут показать, какие возможности РФ могла бы привлечь для эскалации. Как следствие, они боятся проталкивать вопросы членства Украины в Альянсе, — сказал Андрей Загороднюк.

Впрочем, он уверен, что даже эти скептические страны через некоторое время созреют для понимания реалий, и это произойдет очень скоро.

— Но пока они боятся этой войны – они не будут давать добро на наше участие в Альянсе. Чтобы стать членом НАТО, мы, прежде всего, должны выиграть войну. И это абсолютно реально. Уже сейчас мы понимаем, что можем не допустить дальнейшей оккупации и освободить территории в достаточно обозримый срок, как минимум до состояния на 23 февраля. Когда это произойдет, Альянс будет готов говорить о продолжении евроатлантической интеграции Украины. А до того о членстве говорить с ними будет практически нереально, — считает Андрей Загороднюк.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что страны-члены Альянса помогут Украине перейти с советского оружия на современное западное.