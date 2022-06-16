Румынская компания Black Sea Oil & Gas (BSOG) объявила о начале добычи газа на шельфе Черного моря.

Первые объемы поступили в национальную газотранспортную систему Румынии днем в среду, говорится в пресс-релизе компании, пишет LIGA.net.

В рамках проекта Мидия (Midia Gas Development Project) компания планирует в этом году добыть 0,5 млрд кубометров газа, а в течение следующих трех лет выйти на ежегодную добычу 1 миллиарда кубометров.

Годовое потребление газа в Румынии составляет около 10-11 миллиардов кубометров.

BSOG добывает газ на газовых месторождениях Ана и Дойна, соединенных с берегом 126-километровым газопроводом.

Месторождение Ана было открыто в 2007 году. Другое крупное месторождение, Дойна, — в 1995 году. Согласно прогнозам, они будут эксплуатироваться десять лет. Запасы этих месторождений — 10 миллиардов кубометров.

Это первый за 30 лет оффшорный газодобывающий проект в Румынии и единственный из работающих в настоящее время.

Гендиректор BSOG Марк Биком назвал начало добычи газа на шельфе важной вехой.

— Результат наших усилий не только в том, что MGD обеспечит 10% потребности Румынии в газе, он также открывает путь, а может и обеспечивает инфраструктуру для других добытчиков в Черном море, — сказал он.

Запасы газа в румынской зоне Черного моря оцениваются примерно в 200 млрд кубометров. Самое большое месторождение находится в периметре Neptun Deep, которое планируют разрабатывать OMV и Romgaz. Первые объемы газа оттуда ожидаются ближе к концу десятилетия – в 2026-2027 годах или еще позже.

Напомним, Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение Россией поставок газа в Европу является попыткой расколоть рынок и поднять цены.