Президент Румынии Клаус Йоханнис после посещения Ирпеня (Киевская обл.) призвал привлечь к ответственности российских преступников в соответствии с международным уголовным правосудием.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Нет слов, чтобы описать ту невообразимую человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я вновь настоятельно призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности в соответствии с международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает, — написал Клаус Йоханнис.

Как сообщалось, в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса в Киев запланировано обсуждение вопросов продовольственной безопасности.