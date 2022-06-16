В Украине могут обустроить 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств и запустить их доставку беспилотниками.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, в Украине запланирован запуск пилотного проекта компании-разработчика новейших логистических решений Zipline. На территории страны разместят 10 инновационных хабов для хранения лекарств.

Специалисты компании планируют начать организацию таких складов в Киевском регионе. Компания рассматривает возможность доставки лекарств беспилотниками за один час в пределах 100 километров от складов. Максимальный вес груза должен составлять менее 2 килограммов.

— Во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения, — отметил замминистра.

Также Минздрав и Zipline обсуждали обеспечение условий хранения/соблюдения холодовой цепи при транспортировке и фиксирование фактов доставки. Кроме этого, говорили и об особенностях работы услуги во время войны, в частности, по поводу безопасности использования дронов.

Напомним, Николаев получил 10 дронов от проекта USAID «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG East). Их передадут спасателям и коммунальщикам города.