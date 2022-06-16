РФ активизировала перевозки семей военнослужащих российской оккупационной армии во временно захваченные украинские населенные пункты, в частности Херсон. Их селят в оставленные жилища украинцев.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга в медиацентре «Украина».

— Новоприбывшие так называемые российские переселенцы самовольно заселяют покинутые дома и квартиры граждан, которые выехали, спасая свои жизни, с начала широкомасштабного вторжения России, — сказала она.

Анна Маляр добавила, что российские оккупанты усиливают меры по принудительной паспортизации населения на оккупированных территориях.

В Минобороны не исключают, что россияне это делают для искусственного увеличения доли местного населения, которое будет обязано поддерживать планы кремля по поводу аннексии временно оккупированных территорий Украины в случае проведения так называемых референдумов.

Напомним, что останки российской крылатой ракеты «Калибр», которая 29 марта прилетела в Николаевскую облгосадминистрацию и убила десятки служащих, будут использованы в совместном расследовании ФБР и Минторговли США.