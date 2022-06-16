Останки российской крылатой ракеты «Калибр», которая 29 марта прилетела в Николаевскую облгосадминистрацию и убила десятки служащих, будут использованы в совместном расследовании ФБР и Минторговли США.

Об этом информирует Washington Post.

Агенты ФБР и Министерства торговли США проводят расследование, чтобы выяснить, как западные технологии попали в доступ к России после санкций 2014 года. Высокотехнологичные компоненты были найдены российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, ракетах и т.д.

Украина передала США найденное российское оружие, которое не могло существовать без использования американских или европейских чипов, на экспорт которых Москве были наложены строгие ограничения после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым.

Одним из ключевых улик по этому делу стал набор микросхем, произведенных западными компаниями в период с 2017 по 2020 год, который был установлен на российской ракете поразившей 29 марта Николаевскую ОГА. Жертвами этого удара стали десятки мирных горожан. Часть идентификаторов с западных деталей были сцарапаны.

— Кто-то хотел затруднить выяснение того, кто был вовлечен в цепочку поставок, — подчеркнул британский следователь Дэмиен Сплинтерс, которая контролирует поставки вооружений и техники.

Напомним, утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. 5 апреля стали известны имена всех погибших после ракетного обстрела.