Вооруженные силы Украины отразили штурмы оккупантов на Славянском и Бахмутском направлениях. В ряде других районов россияне продолжают вести обстрелы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 16 июня.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. В частности, они с 14 по 16 июня провели командно-штабные учения с воинскими частями тылового обеспечения, а также осуществляют инженерное оборудование позиций в Брестской области.

На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Леоновки Черниговской области и Уланового, Сопича и Барановки Сумской области. Нанесли авиаудар парой вертолетов Ка-52 неподалеку от Глухова Сумской области. На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия для сдерживания подразделений ВСУ от дальнейшего продвижения в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении россияне применили ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. ВСУ отбили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина, оккупанты отошли.

На Донецком направлении оккупанты не прекращают обстреливать позиции ВСУ вдоль линии столкновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском направлении активного наступления россиян не зафиксировали, они обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного и Боровского. Нанесли авиационный удар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудар парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. ВСУ снова успешно отразили штурм противника в направлении Берестово.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурм для недопущения переброски ВСУ на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Марьинки, Новомихайловки, Железнодорожного, Гуляйполя и Чаривного.

На Южнобугском направлении ситуация без изменений. Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на удержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций. Применили ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополиное, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Оккупанты держат готовыми к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа «Калибр».

В ВСУ говорят, что значительные потери россиян разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь территории Украины. В частности, участились случаи увольнения большого количества военных из-за отказа участия в боевых действиях. Это не позволяет быстро осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений.

Ранее сообщалось, что навыки украинских артиллерийских подразделений на порядок выше, чем у российских военных. ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя.