Для широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россия привлекла около 330 тысяч военных. На украинской территории сейчас воюют около 150 тысяч российских оккупантов.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в «Медиацентре Украина — Укринформ».

— Если учитывать воздушный и морской компонент, то численность будет около 220 тысяч военнослужащих. Кроме того, привлечены боевые армейские системы, федеральная служба войск гвардии и мобилизационные подразделения, — добавил он.

Напомним, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 28 февраля в Украину вернулись 2 миллиона 479 тысяч 398 человек.