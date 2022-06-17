Сейм Литвы 16 июня принял резолюцию, в которой признал вывоз Россией людей из Украины депортацией украинского народа.

Об этом сообщает Delfi.

Парламент призвал правовыми методами прекратить геноцид украинского народа, а для депортированных людей — создать условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну. Также депутаты обратились к другим государствам с призывом привлечь к уголовной ответственности людей, причастных к депортации украинцев и другим преступлениям в Украине.

— Сейм уверен, что справедливость победит только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения, — говорится в документе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.