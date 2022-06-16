Вчера, 15 июня, по поручению президента в ставке главнокомандующего проходила встреча насчет рисков нового нападения со стороны Беларуси. Готовность к вторжению проверят в четырех приграничных областях.

Об этом рассказал на программе «Говорить великий Львів» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Маневры белорусской армии возле границ Украины не остаются незамеченными в Киеве.

— Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос — вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны — что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно. В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны, — отметил секретарь СНБО.