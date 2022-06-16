На оккупированных территориях Украины россияне с принуждением выдали около 200 тысяч своих сим-карт, предварительно лишив жителей украинской связи.

Об этом пишет MT.

Сообщается, что на этом зарабатывает компания «+7 Телеком», связанная со структурами МТС и российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции.

Пользователи говорят, что навязанный оккупантами оператор блокирует доступ к украинским сайтам и ограничивает мессенджеры, делая содержанием переписки доступным для спецслужб РФ в овам местных жителей, ограничивает доступ к мессенджерам и блокирует украинские сайты.