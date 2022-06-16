— Связь ужасная. Невозможно никуда дозвониться. Тариф „На связи“ предлагает за 60 рублей безлимит на соцсети, деньги списывают, но доступа нет. Нас просто разводят на деньги. Освобождают от каждой свободной копейки, — рассказал журналистам один из херсонцев на анонимных условиях.
Администрация оккупантов отказывается реагировать на жалобы местных жителей по поводу плохой связи и винит во всем «украинских военных», отмечает MT.
Как сообщалось, РФ активизировала перевозки семей военнослужащих российской оккупационной армии во временно захваченные украинские населенные пункты, в частности Херсон. Их селят в оставленные жилища украинцев.