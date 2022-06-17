Украина имеет силы, чтобы отвоевать Херсонщину, но для этого ее надо обеспечить потоком западного вооружения.

Об этом пишет британский журналист Ник Коэн.

Публицист отметил, что небольшие продвижение России на Донбасс продиктованы лишь высокой концентрацией артиллерии, чего нет на юге страны.

— Россия может бомбить из безопасного трусливого расстояния, но ее армии едва продвигаются вперед и широко открыты для контратаки в Херсонской области на юге Украины. Украинцы могли бы оттеснить их, но им нужны западные правительства, которые снабжали бы их артиллерийскими орудиями и боеприпасами, — акцентировал Ник Коэн.

После чего добавил, что западным избирателям нужно давить на своих политиков, чтобы они оказывали больше помощи Украине.

— Правительства действуют под давлением избирателей. Общественность должна стряхнуть с себя привилегированную и дилетантскую летаргию и понять, что это не история со счастливым концом, а тяжелый, холодный конфликт, который определит судьбу Европы, — таким выводом кончается его колонка.

Напомним, полковник Костенко рассказывал, какое вооружение нужно для победы Украины на юге страны.