Как только украинские силы вымотают российскую армию до состояния, когда она больше не сможет наступать, они перевернут ход войны в свою пользу.
Об этом в интервью Die Welt высказался военный историк Мартин ван Кревельд.
По словам профессора Иерусалимского университета, украинской армии нужно продолжать делать то, чем она занимается сейчас — обескровливает ВС РФ.
— Лучшее, что они могут сделать, это довести русских до точки, где они не смогут идти дальше. Как это случилось с Советами в Афганистане и с американцами во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, — провел паралель ученый.
Он также добавил, что Вашингтон теперь будет удерживать Россию в ослабленном состоянии долгие годы.
— Со второй половины 16-го века целью английской и британской политики всегда было предотвращение господства одной континентальной державы над всеми остальными. Это остается верным и сейчас, — подытожил Мартин ван Кревельд.
Напомним, полковник Костенко назвал ключевую задачу контрнаступления на юге Украины.
Как только украинские силы вымотают российскую армию до состояния, когда она больше не сможет наступать, они перевернут ход войны в свою пользу.
Об этом в интервью Die Welt высказался военный историк Мартин ван Кревельд.
По словам профессора Иерусалимского университета, украинской армии нужно продолжать делать то, чем она занимается сейчас — обескровливает ВС РФ.
— Лучшее, что они могут сделать, это довести русских до точки, где они не смогут идти дальше. Как это случилось с Советами в Афганистане и с американцами во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, — провел паралель ученый.
Он также добавил, что Вашингтон теперь будет удерживать Россию в ослабленном состоянии долгие годы.
— Со второй половины 16-го века целью английской и британской политики всегда было предотвращение господства одной континентальной державы над всеми остальными. Это остается верным и сейчас, — подытожил Мартин ван Кревельд.
Напомним, полковник Костенко назвал ключевую задачу контрнаступления на юге Украины.