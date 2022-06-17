Как только украинские силы вымотают российскую армию до состояния, когда она больше не сможет наступать, они перевернут ход войны в свою пользу.

Об этом в интервью Die Welt высказался военный историк Мартин ван Кревельд.

По словам профессора Иерусалимского университета, украинской армии нужно продолжать делать то, чем она занимается сейчас — обескровливает ВС РФ.

— Лучшее, что они могут сделать, это довести русских до точки, где они не смогут идти дальше. Как это случилось с Советами в Афганистане и с американцами во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, — провел паралель ученый.

Он также добавил, что Вашингтон теперь будет удерживать Россию в ослабленном состоянии долгие годы.

— Со второй половины 16-го века целью английской и британской политики всегда было предотвращение господства одной континентальной державы над всеми остальными. Это остается верным и сейчас, — подытожил Мартин ван Кревельд.

Напомним, полковник Костенко назвал ключевую задачу контрнаступления на юге Украины.