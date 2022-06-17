Словения передала в Украину 35 боевых машин пехоты в рамках военной помощи.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Глава словенского Минобороны Марьян Шарец сделал заявление после встречи стран НАТО в Брюсселе.

Речь идет о югославской модернизации БМП 1 М-80А с 20мм пушкой и установкой ПТУР на башне.

После этого Словения заявила об исчерпании своего потенциала оказания помощи Украине, предложив обучать солдат ВСУ, а также предоставить специалистов по разминированию украинских территорий.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) нового поколения Caesar.