Португалия готова обучать украинских военнослужащих, но вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается.

Об этом заявила министр обороны Элена Каррейрас на встрече НАТО в Брюсселе, пишет Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

— В данный момент вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается, — сказала Элена Каррейрас.

Она уточнила, что обсуждается вопрос «обучения украинских солдат и вооруженных сил в Португалии», например, маневрированию танками «Leopard», «технике, которая у них есть и для которой им нужно обучать своих солдат», — сказала она.

— У нас уже есть оценка того типа обучения, которое мы можем предложить, — сказала министр.

Признав, что от украинских властей пока не было «конкретного запроса», министр сказала, что есть мнение, что у них «возникнет необходимость».

— Если это решение Украины — а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины — это обучение может быть предоставлено сразу, — сказала она.

Напомним, по мнению британского журналиста, Украина имеет силы, чтобы отвоевать Херсонщину, но для этого ее надо обеспечить потоком западного вооружения.