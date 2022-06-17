Канада заявила в четверг, что ведет переговоры с Германией по решению проблемы с турбиной Siemens Energy для российского газопровода «Северный поток-1», который был отправлен в Канаду на техническое обслуживание.

Об этом пишет Reuters.

— Мощность газопровода «Северный поток-1" «Газпрома» для поставок газа в Европу ограничена, поскольку санкции против России делают невозможным немецкому поставщику оборудования Siemens вернуть обслуживаемую в Канаде турбину, — цитирует агентство заявление компании.

«Правительство Канады ведет активные дискуссии с Германией по поводу турбин, о которых идет речь, и мы работаем над принятием решения», — говорится в заявлении спикера министра природных ресурсов Канады.

Российский «Газпром» за последние дни сократил мощность газопровода «Северный поток-1» до 40% от обычного уровня, ссылаясь на задержку возврата оборудования, обслуживаемого на немецком Siemens Energy в Канаде.

Напомним, котировки газовых фьючерсов в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через «Северный поток».