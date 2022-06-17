Нацбанк Украины уже перечислил на нужды военных более 17,2 млрд грн, на спецсчете осталось 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как известно, экономика Украины постепенно восстанавливается от уровня наибольшего падения в марте, спад в мае к аналогичному месяцу прошлого года замедлился до 35-40%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук на воркшопе с иностранными инвесторами.