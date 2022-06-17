Рекомендация Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, требует повышенного внимания.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует «РИА Новости».

— Это, как и ранее, остается другой плоскостью (чем вопрос вступления в НАТО, — прим.), хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий по усилению военной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят различные трансформации, которые мы, конечно, тщательно наблюдаем, — сказал Дмитрий Песков.