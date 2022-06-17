Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс «Евровидение-2023» из Украины в Великобританию.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Проведение Евровидения- 2023 в Украине — это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу, — отметил он

Министр добавил, что украинское правительство предоставило в указанные сроки ответы и гарантии по нормам безопасности. Кроме того, Украина уже предоставила предложения о возможных местах проведения песенного конкурса.

Александр Ткаченко сказал, что Украина потребует дополнительных переговоров с Европейским вещательным союзом относительно проведения музыкального конкурса «Евровидение-2023».

Он считает, что Украина как победитель «Евровидения-2022» имеет все основания принимать конкурс у себя в следующем году.

Ранее Европеейский вещаательный соююз (EBU) заявил, что «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там.