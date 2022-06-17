«Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там.

Об этом сообщили Европеейский вещаательный соююз (EBU).

В заявлении говорится, что после того, как EBU изучила возможные варианты проведения конкурса с украинской стороной — UA.Суспільне, стало понятно, что не все условия могут быть выполнены, соответственно и «Евровидение-2023» не может быть проведено в Украине:

— EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине. В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с ВВС, занявшие второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса «Евровидения-2023» года в Великобритании, — говорится в заявлении.

Напомним, что украинская группа «Kalush Orchestra», победившая на конкурсе «Евровидение-2022» выпустила эмоциональный клип на победную песню «Stefania».