Гуманитарный штаб области (БФ «Світлі справи») поможет с размещением николаевцев, жилье которых сегодня было разрушено или повреждено во время ракетного удара оккупантов.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«Учитывая последствия утренних ракетных ударов по жилым кварталам Николаева, Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела») принял решение о предоставлении временного убежища для тех, чьи жилища были разрушены или повреждены. В рамках программы «Убежище своим» уже сегодня мы готовы обеспечить 300 жителей проживанием, одеждой, едой и т.д. Всем желающим подходить к палаткам в ваших дворах и иметь с собой документы», — отметила Анна Замазеева.

Она напомнила, что программа штаба заключается в помощи каждому пострадавшему от действий оккупантов. Жители Николаевской и Херсонской областей, лишившиеся дома из-за вражеских обстрелов или приехавших из временно оккупированных районов могут получить необходимую помощь.

Людям гарантируется временное убежище, трехразовое питание, вещи первой необходимости, медицинская помощь и т.д.

Чтобы получить помощь, необходимо связаться по номеру 0800300520.

Ранее Анна Замазеева сообщила, что благотворительный фонд «Світлі справи» поможет купить окна и сотню дверей николаевцам, квартиры которых сегодня пострадали из-за ракетного обстрела россиян.