Глава областного совета Анна Замазеева сообщила, что благотворительный фонд «Світлі справи» поможет купить окна и сотню дверей николаевцам, квартиры которых сегодня пострадали из-за ракетного обстрела россиян.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее утро не хорошее… Все в «лучших традициях» рашистов. Утром, когда люди спят, попасть в дома мирных жителей. В результате утреннего удара по Николаеву повреждено более 10 жилых домов и объект инфраструктуры. Провели оперативное совещание с мэром города и соответствующими службами. Определили первоочередные потребности и шаги по ликвидации последствий обстрелов. Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела») поможет пострадавшим одного из микрорайонов в закупке и установке поврежденных окон и 100 дверей», — сообщила она.

Она также рассказала, что волонтеры штаба снабжают пострадавших питьевой водой и горячей едой от World Central Kitchen.

«Благодарим наших спасателей, медиков и рабочих коммунальных служб, которые под обстрелами продолжают тушить пожары, спасать людей и ремонтировать поврежденные объекты инфраструктуры», — добавила Анна Замазеева.

Горячая линия гуманитарного штаба «Світлі справи» — 0 800 300 520.

Ранее глава облсовета Анна Замазеева рассказала, как волонтеры обеспечивали водой николаевцев.