Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для украинских военных.

Об этом заявил Джонсон на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Он предложил начать программу с возможностью тренировки до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней.

Премьер-министр Великобритании также добавил, что его необъявленный визит в Киев должен отправить четкое и простое сообщение украинскому народу о поддержке его страны.

— Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы не победите, — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский, представители ОП и правительства обсудили с премьером Великобритании Борисом Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на РФ, а также гарантии безопасности.