Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что немецкое оружие, которое Берлин согласился предоставить Украине, доставят в оговоренные сроки.

Об этом сообщает агентство dpa.

Глава немецкого правительства заявил, что гаубицы и зенитные танки, выделенные ВСУ из запасов Бундесвера, доберутся до поле боя в срок.

— Вооружение будет в вовремя, — настоял Олаф Шольц.

По его словам, немецкая военная промышленность выбрала приоритетом номер один Украину, тогда как многие страны ожидали вооружение по два или три года.

— Протокол доставки должен был быть изменен, чтобы Украина могла получить вооружение быстрее. Сейчас они работают над тем, чтобы это произошло. Конкретные вещи, которые мы можем доставить сейчас, будут доставлены после обучения… без обучения вы не сможете использовать это оружие, — добавил политик.

Напомним, Шольц пообещал «существенно расширить» военную помощь Украине.