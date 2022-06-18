Заместитель министра обороны Владимир Карпенко назвал приблизительное количество техники, которую украинская армия потеряла за четыре месяца войны.
Об этом он рассказал в интервью National Defense.
Командующий тыловым обеспечением сухопутных войск насчитал до 50% потерь тяжелой техники по результатам кровопролитныхх боев.
— Таким образом, потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем, — сообщил бригадный генерал.
После чего добавил, что поставки партнеров покрывают потребности Украины лишь на 10-15 процентов в лучшем случае.
— Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 километров линии фронта. Значит, для прикрытия всей линии фронта с Россией нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы — всего на одну бригаду, а у нас их 40, — отметил Владимир Карпенко.
Напомним, за время войны в Украине ликвидировано более 33 тысяч оккупантов, посмевших ступить на чужую территорию.
Заместитель министра обороны Владимир Карпенко назвал приблизительное количество техники, которую украинская армия потеряла за четыре месяца войны.
Об этом он рассказал в интервью National Defense.
Командующий тыловым обеспечением сухопутных войск насчитал до 50% потерь тяжелой техники по результатам кровопролитныхх боев.
— Таким образом, потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем, — сообщил бригадный генерал.
После чего добавил, что поставки партнеров покрывают потребности Украины лишь на 10-15 процентов в лучшем случае.
— Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 километров линии фронта. Значит, для прикрытия всей линии фронта с Россией нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы — всего на одну бригаду, а у нас их 40, — отметил Владимир Карпенко.
Напомним, за время войны в Украине ликвидировано более 33 тысяч оккупантов, посмевших ступить на чужую территорию.