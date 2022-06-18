Заместитель министра обороны Владимир Карпенко назвал приблизительное количество техники, которую украинская армия потеряла за четыре месяца войны.

Об этом он рассказал в интервью National Defense.

Командующий тыловым обеспечением сухопутных войск насчитал до 50% потерь тяжелой техники по результатам кровопролитныхх боев.

— Таким образом, потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем, — сообщил бригадный генерал.

После чего добавил, что поставки партнеров покрывают потребности Украины лишь на 10-15 процентов в лучшем случае.

— Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 километров линии фронта. Значит, для прикрытия всей линии фронта с Россией нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы — всего на одну бригаду, а у нас их 40, — отметил Владимир Карпенко.

Напомним, за время войны в Украине ликвидировано более 33 тысяч оккупантов, посмевших ступить на чужую территорию.