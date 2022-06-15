Украинские защитники за последние сутки уничтожили 250 военных РФ, 6 танков, 25 боевых бронированных машин, один вертолет и три беспилотника. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили

личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано

танков – 1440 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ед,

артиллерийских систем – 722 (+1) ед,

РСЗО – 230 (+1) ед,

средства ПВО – 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+0) ед,

вертолетов – 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатые ракеты – 129 (+4),

корабли / катера – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,

специальная техника – 55 (+1).

Напомним, что украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.