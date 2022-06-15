Украинские защитники за последние сутки уничтожили 250 военных РФ, 6 танков, 25 боевых бронированных машин, один вертолет и три беспилотника. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили
Напомним, что украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.
Украинские защитники за последние сутки уничтожили 250 военных РФ, 6 танков, 25 боевых бронированных машин, один вертолет и три беспилотника. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 июня ориентировочно составили
Напомним, что украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.