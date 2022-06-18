Возле датского острова Борнхольм дважды видели российский военный корабль. После предупреждения со стороны Копенгагена он скрылся.
Об этом пишет Die Welt.
Датские военные заявили, что курс корабля пролегал возле острова в Балтийском море, после предупредительного радиосообщения россияне изменили направление.
В этот момент на самом острове проходил фестиваль демократии, на котором также присутствовала премьер-министр Метте Фредериксен.
Глава МИД Дании выразил протест против подобных угроз.
— Методы запугивания не работают против Дании, — акцентировал Йеппе Кофод.
Напомним, еще один русский военный корабль был затоплен в территориальных водах Украины.
Возле датского острова Борнхольм дважды видели российский военный корабль. После предупреждения со стороны Копенгагена он скрылся.
Об этом пишет Die Welt.
Датские военные заявили, что курс корабля пролегал возле острова в Балтийском море, после предупредительного радиосообщения россияне изменили направление.
В этот момент на самом острове проходил фестиваль демократии, на котором также присутствовала премьер-министр Метте Фредериксен.
Глава МИД Дании выразил протест против подобных угроз.
— Методы запугивания не работают против Дании, — акцентировал Йеппе Кофод.
Напомним, еще один русский военный корабль был затоплен в территориальных водах Украины.