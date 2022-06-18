Возле датского острова Борнхольм дважды видели российский военный корабль. После предупреждения со стороны Копенгагена он скрылся.

Об этом пишет Die Welt.

Датские военные заявили, что курс корабля пролегал возле острова в Балтийском море, после предупредительного радиосообщения россияне изменили направление.

В этот момент на самом острове проходил фестиваль демократии, на котором также присутствовала премьер-министр Метте Фредериксен.

Глава МИД Дании выразил протест против подобных угроз.

— Методы запугивания не работают против Дании, — акцентировал Йеппе Кофод.

Напомним, еще один русский военный корабль был затоплен в территориальных водах Украины.