Посол РФ в США Анатолий Антонов вновь угрожает Вашингтону ядерной войной за помощь Украине.

Об этом сообщает Newsweek.

Пропутинский дипломат заявил, что «ситуация на Украине является критически напряженной» и не РФ продолжает войну, а западные партнеры.

Антонов добавил, что «все больше стран вовлекаются в круговорот событий в Восточной Европе» и «негативные последствия кризиса европейской безопасности в различных проявлениях стремительно распространяются по миру».

— Разве не ясно, что это путь к прямому военному противостоянию между крупными ядерными силами, чреватый непредсказуемыми последствиями?, — прозвучала угроза от российского посла.

Напомним, бывший глава МИД Польши предложил передать Украине ядерные боеголовки для самозащиты.