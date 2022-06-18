Для минимизации разрушений и потерь среди гражданского населения при освобождении Херсона украинским силам нужно прорваться на Мелитополь, поставив под угрозу всю российскую группировку на оккупированном юге страны.

На эту тему высказался главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Карта от проекта Ukraine Battle Map на вечер 17 июня

Согласно оценке военного аналитика, быстрому освобождению Херсона способствовал бы прорыв к Мелитополю.

— В идеале это был бы удар на Мелитополь. Он ключ к материковому югу Украины. Районы, которые сейчас оккупированы. Если бы мы прорвались к Мелитополю, тогда бы получилось создать фланговую угрозу для коммуникаций, которые есть у россиян в Херсоне. Была бы создана и фланговая угроза для Энергодара, где находится самая большая Запорожская АЭС. Это бы вынудило врага находится под угрозой перерезания коммуникаций или откатываться, — объяснил милитари-эксперт.

Николай Белесков добавил, что молниеносная атака с Запорожского направления к Приазовью позволила бы украинским силам заскочить в Крым «на плечах» отступающего врага.

Однако для подобной операции Украине нужно кратно больше западного современного вооружения, чем она сейчас получает. Речь идет о дополнительных сотнях единиц артиллерии калибра 155мм и РСЗО.

Как сообщалось, глава Херсонского облсовета призвал жителей оккупированных районов по возможности эвакуироваться