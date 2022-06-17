Украинцам, у которых есть возможности покинуть оккупированные части Херсонщины, стоит это сделать, чтобы не мешать ВСУ вести контрнаступательные действия по освобождению региона от оккупантов.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Чиновник попросил, чтобы гражданские не рисковали оставаться на Херсонщине, которую постепенно деоккупирует украинская армия.

— Конечно, есть те, кто не может уехать в силу разных причин. Но всех, кто имеет такую возможность, мы призываем покинуть оккупированную территорию, — акцентировал Александр Самойленко.

Глава Херсонского облсовета добавил, что главное в условиях войны — сохранить жизнь, поэтому простые люди могут попробовать выехать через оккупированный Крым.

— Для меня главное — сберечь максимальное количество херсонцев. И второе — облегчить работу ВСУ, — заключил госслужащий.

Напомним, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказал мнение, что судя по тому, как работают Вооруженные Силы Украины на херсонском направлении, то в ближайшее время там начнется масштабное контрнаступление с целью освобождения Херсона от российских оккупантов.