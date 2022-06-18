Президент Сербии Александар Вучич заявил, что позиция страны по признанию Косово не изменилась, несмотря на недавние призывы Европейского Союза пересмотреть ее.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

— Взаимное признание – это то, к чему стремится ЕС. Хорошо, что они стремятся именно к этому, но это не то, чего хотим мы. И, как я и говорил, у каждого своя работа. У них своя, у нас – своя, – сказал Александр Вучич.

Он добавил, что диалог между Сербией и Косово при посредничестве ЕС должен сосредотачиваться на нормализации отношений, а не на взаимном признании.

Отметим, что несколько дней назад комитет Европейского парламента по международным делам одобрил доклад, в котором указывалось, что финальное соглашение между Сербией и Косово должно закрепить их взаимное признание.

Также парламентарии призвали ЕС согласовать свою внешнюю политику с европейской и ввести санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Напомним, Сербия не считает справедливыми санкции ЕС и США против России за вторжение в Украину и никогда не присоединиться к ним.