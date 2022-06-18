В правительстве выразили надежду, что ЕС сохранит нулевые таможенные ставки на украинские товары дольше года.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на правительственный портал, заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время состоявшегося в Роттердаме Бизнес-форума по восстановлению Украины.

В рамках встречи с министром внешней торговли и сотрудничества по развитию Нидерланлов Лисье Схрейнемахер она подчеркнула важность предоставления Украине статуса государства-кандидата в члены ЕС. Это будет играть ключевую роль в будущем восстановлении государства и определит его стратегию развития, отметила Свириденко.

— Доступ украинских товаров к рынку Евросоюза поможет компенсировать те потери, которые понесла наша торговля из-за войны и блокады россиянами украинских портов. Мы благодарны Европейскому Союзу за решение в этом направлении. И рассчитываем, что нулевые таможенные ставки на украинские товары будут сохраняться не только в год, но и в дальнейшем, – подчеркнула министр.

Однодневный бизнес-форум по восстановлению Украины в Роттердаме состоялся 17 июня. В мероприятии приняли участие более 250 гостей общественного и бизнес-сектора Королевства Нидерланды, иностранного бизнеса, украинские и нидерландские ассоциации в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, медицины, ИТ-сферы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада намерена рассмотреть правительственный законопроект №7418 об отмене импортных льгот на товары и автомобили в июне, но на этой неделе голосования не будет.