Министр внутренних дел Британии Прити Патель назвала «скандальным» решение Европейского суда по правам человека, заблокировавшее вывоз нелегальных мигрантов в Руанду, и в этой связи намекнула на возможный выход Лондона из Совета Европы.

Как сообщает Европейская правда, об этом Патель заявила в интервью The Telegraph.

По мнению главы МВД Британии, решение ЕСПЧ было «политически мотивированным».

— Непрозрачный способ, в который действует этот суд, является абсолютно скандальным. Это нужно рассмотреть. Мы не знаем, кто судьи, не знаем коллегии судей, мы даже не имеем решения суда – только прессрелиз с письмом о том, что мы не можем вывезти этого человека согласно правилу 39. Они раньше не использовали такие решения, и это заставляет сомневаться в мотивации и прозрачности (ЕСПЧ), – сказала Прити Патель.

Она воздержалась от прямых заявлений по выходу Великобритании из Европейской конвенции по правам человека, на основе которой функционирует ЕСПЧ, но заверила, что «ее юридическая команда анализирует каждое решение, принятое в отношении полета, и сейчас идет подготовка к следующему рейсу».

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна может изменить законодательство в случае необходимости преодоления юридических преград по вывозу нелегальных мигрантов из Британии в Руанду.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для украинских военных.