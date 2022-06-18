Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дальнейшую помощь Украине и выразил надежду, что лидеры ЕС на саммите достигнут договоренности о статусе страны кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом он сказал в видеообращении в субботу, сообщает Европейская правда со ссылкой на RND.

Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую помощь в борьбе с Россией

— Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины, — сказал он.

Канцлер сказал, что сейчас речь идет о сочетании солидарности с перспективой.

— Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу, — заявил он, отметив, что для Украины необходим статус кандидата на вступление в ЕС.

«Теперь мы поговорим об этом в Брюсселе. Уже в четверг. И попытаемся получить да 27 раз на конкретное решение, совместное решение Европейского Союза, которое также открывает эту перспективу», — заявил Олаф Шольц.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что немецкое оружие, которое Берлин согласился предоставить Украине, доставят в оговоренные сроки.