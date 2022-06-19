Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в настоящее время повреждены или разрушены почти 24 тысяч километров дорог, 305 мостов, 6,3 тысячи километров железнодорожных путей.

Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 миллиарда долларов.

Он также заявил, что на сегодняшний день удалось расчистить почти тысячу километров дорог и обустроить 41 временную переправу.

— Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны, — резюмировал он.

Напомним, 31 мая исполнительный комитет Херсонского горсовета провел заседание в онлайн-режиме, на котором перераспределил миллионы гривен из горбюджета на коммунальные нужды, хотя Херсон находится во временной оккупации россиян.