Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 в связи с проведением плановых профилактических работ.

Об этом сообщила пресс-служба компании

Там также отметили, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист «Газпром» за два дня сократил поставки газа в Германию примерно на 60%.