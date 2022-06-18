Глава переговорной группы с Россией по поводу войны Давид Арахамия рассказал, что Украина может возобновить переговоры с оккупантами с усиленной позиции в конце августа после ряда контратак.

Об этом Давид Арахамия рассказал в комментарии Голосу Америки, пишет УП.

По его словам, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои позиции на фронте, но не уточнил, о чем идет речь, чтобы не узнали россияне.

— Конец августа (когда Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции, прим.) Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах, — говорит глава группы.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что у Запада есть шанс заставить Москву потерпеть поражение в «одной из крупнейших битв 21 века».