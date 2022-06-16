Глава переговорной группы Украина — РФ Давид Арахамия заявил, что у Запада есть шанс заставить Москву потерпеть поражение в «одной из крупнейших битв 21 века».

Об этом он рассказал в комментарии для Axios.

По словам Арахамии, Украина имеет ресурс для мобилизации двух миллионов человек и у нее есть силы, чтобы продолжать оказывать сопротивление безжалостному агрессору. Единственная проблема — нехватка вооружения. Однако ее в состоянии решить Запад.

— У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие, — отметил он.

Арахамия также добавил, что как бы Германия и Франция не подталкивали Киев к переговорам, сейчас это сделать невозможно из-за слабой позиции.

— Мы не хотим садиться за стол переговоров, если находимся в такой позиции, когда у нас есть потерянные территории, — акцентировал представитель Украины.

Напомним, Белый дом в среду объявил о новой военной помощи Украине на сумму около 1 миллиарда долларов, которая будет включать в себя противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты, новые гаубицы и боеприпасы к РСЗО.