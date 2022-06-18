Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, который ранее озвучил объемы вооружения, в котором, по словам последнего, нуждается Украина.

Своим мнением Алексей Данилов поделился в интервью изданию Liga.net.

— Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича (отсылка к знаменитому интервью беглого президента, где он прыгал по пенькам в Межигорье, — прим.). Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный (главнокомандующий ВСУ, — прим.), Шаптала (начальник Генштаба ВСУ, — прим.) и министр обороны (Резников, — прим.), — отметил Алексей Данилов.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что украинской армии для того, чтобы закончить войну с Россией нужно 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотных летательных аппаратов.

После этого глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявил, что международные партнеры получили от Украины списки необходимого вооружения (перечень которого намного меньше озвученного Михаилом Подоляком, — прим.).

— Они запросили 10 артиллерийских дивизионов; было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых комплексов, чем танков в мире. Они просили 200 танков — они получили 237 танков. Запросили 100 БМП — у них больше 300, — сказал он.

Ранее Алексей Данилов сообщил, что для масштабного контрнаступления с последующей деоккупацией захваченных Россией территорий Украине необходимо создать шесть новых бригад с 25 тысячами личного состава.