Журналист Роман Цимбалюк сообщил, что в Харьковской области украинские военные уничтожили пункт управления 20-й армии России.

В результате артиллерийского удара погибли более 40 человек, написал он на своей странице в Facebook.

Установить личности погибших невозможно из-за полного сгорания тел и обвала здания пункта управления.

Как отмечает журналист, в результате удара погибли более 40 оккупантов. Также среди погибших есть военные высшего командного звена общевойсковой армии и дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) Главного разведуправления Генштаба России.

Ранее сообщалось, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили «адский смерч» российским оккупантам.