Российские оккупанты распространяют на захваченных территориях Запорожской области газеты с фейковыми заявлениями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

— Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы «потере Запорожья» и отчаянии среди военных, — сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, в захваченном Херсоне российские захватчки заселяются в чужих квартирах и заставляют население получать российские паспорта.

Из Мариуполя российские военные принуждают людей ездить за справками из фильтрационных лагерей. В городе острая проблема с питьевой водой.

В захваченном Волчанске Харьковской области из больницы выгнали людей и отказались оказывать им помощь. Медучреждение полностью заполнено ранеными россиянами, а персонал принуждают к коллаборантству.

Напомним, ранее оккупанты пытались запугать жителей Херсонской области фейками о якобы найденном захоронении сибирской язвы в Скадовске.