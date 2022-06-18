Российские оккупанты собираются установить в захваченном Херсоне памятник российской императрице Екатерине II.

Об этом администрацию президента РФ попросил коллаборант Владимир Сальдо, назначенный главой оккупационной администрации Херсонской области.

«Руководство военно-гражданской администрации Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад и был заложен город, обращается за содействием и поддержкой в создании памятника великой императрице в Херсоне», — написал он.