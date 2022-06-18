Российские оккупанты собираются установить в захваченном Херсоне памятник российской императрице Екатерине II.
Об этом администрацию президента РФ попросил коллаборант Владимир Сальдо, назначенный главой оккупационной администрации Херсонской области.
«Руководство военно-гражданской администрации Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад и был заложен город, обращается за содействием и поддержкой в создании памятника великой императрице в Херсоне», — написал он.
К обращению Сальдо не добавил никаких доказательств якобы поддержки обществом установки памятника.
Напомним, СБУ обезвредила крупную сеть российской агентуры, которую координировал советник так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.
Российские оккупанты собираются установить в захваченном Херсоне памятник российской императрице Екатерине II.
Об этом администрацию президента РФ попросил коллаборант Владимир Сальдо, назначенный главой оккупационной администрации Херсонской области.
«Руководство военно-гражданской администрации Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, именным указом которой 244 года назад и был заложен город, обращается за содействием и поддержкой в создании памятника великой императрице в Херсоне», — написал он.
К обращению Сальдо не добавил никаких доказательств якобы поддержки обществом установки памятника.
Напомним, СБУ обезвредила крупную сеть российской агентуры, которую координировал советник так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.