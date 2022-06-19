Возле украинских берегов россияне переформатируют свою корабельную группировку, смещая акцент на подводный флот.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

— Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот.

Сейчас в готовности к ракетному удару 28 «Калибров» на 2 надводных ракетных кораблях и 3 подлодках. Также на выполнении боевых заданий – 3 ПДК, – сказано в сообщении.