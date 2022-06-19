Новые гаубицы Германия обещает отправить Украине в ближайшие недели, ожидается и поставка РСЗО.

Об этом сообщил посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время телемарафона, цитирует ZN.UA.

— Кроме гаубиц, ВСУ получат реактивные системы HIMARS, поставляемые вместе с Британией и США. HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские военные учатся работать с ними, – сказала она.

Также, по словам Анки Фельдгузен, ближе к октябрю ожидаются современные противобаллистические системы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Пока они еще производятся, – уточнила посол Германии.

Напомним, что Германия до сих пор не доставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия. В то же время правительство страны готовится поставить в Украину гаубицы и самоходные зенитные системы.