Новые гаубицы Германия обещает отправить Украине в ближайшие недели, ожидается и поставка РСЗО.
Об этом сообщил посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время телемарафона, цитирует ZN.UA.
— Кроме гаубиц, ВСУ получат реактивные системы HIMARS, поставляемые вместе с Британией и США. HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские военные учатся работать с ними, – сказала она.
Также, по словам Анки Фельдгузен, ближе к октябрю ожидаются современные противобаллистические системы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.
— Пока они еще производятся, – уточнила посол Германии.
Напомним, что Германия до сих пор не доставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия. В то же время правительство страны готовится поставить в Украину гаубицы и самоходные зенитные системы.
Новые гаубицы Германия обещает отправить Украине в ближайшие недели, ожидается и поставка РСЗО.
Об этом сообщил посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время телемарафона, цитирует ZN.UA.
— Кроме гаубиц, ВСУ получат реактивные системы HIMARS, поставляемые вместе с Британией и США. HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские военные учатся работать с ними, – сказала она.
Также, по словам Анки Фельдгузен, ближе к октябрю ожидаются современные противобаллистические системы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.
— Пока они еще производятся, – уточнила посол Германии.
Напомним, что Германия до сих пор не доставила в Украину ни одной единицы тяжелого оружия. В то же время правительство страны готовится поставить в Украину гаубицы и самоходные зенитные системы.