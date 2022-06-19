Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», избранный по 131 мажоритарному округу, Артем Чорноморов назвал вчерашний визит президента Владимира Зеленского на Николаевщину — «мотиваций для всей области».

Об этом он сказал в своем видеобращении.

— Прежде всего, это поднятие боевого духа Вооруженных сил Украины, а также это мотивация для всей Николаевской области, поскольку она сегодня стоит щитом и защищает весь юг Украины, — сказал Артем Чорноморов.

Он также добавил, что вчера обсудил с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом вопрос распределения гуманитарной помощи по громадам области, а также решение проблемы с водоснабжением.

Как сообщалось, в субботу, 18 июня, президент Владимир Зеленский с рабочим визитом побывал в Николаеве.