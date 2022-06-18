В субботу, 18 июня, президент Владимир Зеленский с рабочим визитом побывал в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Он осмотрел разрушенное российской ракетой здание облгосадминистрации. Президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.

После он провел совещание с представителями областного штаба. Участники совещания сосредоточились на решении вопроса о наличии помещений для хранения зерновых и формировании новых логистических путей, отмечают в ОП.

Представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

На встрече обсудили угрозы с суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск «Приморье» и их оборонным нуждам.

Во время совещания он вручил главе ОВА Виталию Киму орден «Богдана Хмельницкого» III степени и мэру Николаева Александру Сенкевичу орден «За мужество» III степени, которыми наградил их в марте.

Глава государства также присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Андрею Игнатову.

Владимира Зеленского сопровождали глава Офиса Президента Андрей Ермак и замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, 29 марта Президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаеву, который произошел утром в этот день и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны.

В апреле Дания откликнулась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Метте Фредериксен.